Определи является ли тождеством равенство 5m−yym=1y+m⋅y2−m2m⋅y−4y
Математика
Определи является ли тождеством равенство 5m−yym=1y+m⋅y2−m2m⋅y−4y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запишите корректно пример. m2m это m^2*m или m*2*m ?
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