что такое труд и безработица?
Экономика
что такое труд и безработица?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Труд-это совершаемая человеком работа,а безработица-её отсутствие
Гость:
Труд - некое действие требующее постоянных усилий Безработица - когда нет источника денег, подразумевается источник денег за наемную работу
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