Что такое вариация,лад,тональность музыка
Музыка
Что такое вариация,лад,тональность музыка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тональность – это закрепление положения музыкального лада за определёнными по высоте звучания музыкальными тонами, привязка к конкретному участку музыкального звукоряда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Упр 100 строил домик паучок комнатку и чердачок Он повесил на сучок, Получилчя гама??ок. Разобрать по членам предложением
Информатика
Пакет программ , управляющий работой компьютера и обеспечивающийвзаимодействие ??ежду человеком и компьютером
Математика
Задача. Растояние от Харькова до Киева составляет 483 км. Оно на 294 км больше, чем расстояние от Киева до Черкасс, и на 142 км больше расстояние о...
Математика
Русский язык