Что такое вариация,лад,тональность музыка

Музыка
Что такое вариация,лад,тональность музыка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тональность – это закрепление положения музыкального лада за определёнными по высоте звучания музыкальными тонами, привязка к конкретному участку музыкального звукоряда
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