Что такое вразеологизм 15б

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Что такое вразеологизм 15б
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фразеологизм или фразеологическая единица – устойчивое по составу и структуре, лексически неделимое и целостное по значению словосочетание или предложение, выполняющее функцию отдельной лексемы (словарной единицы) . Фразеологизмы могут быть многозначны. Пример: поставить на ноги: 1. вылечить, избавить от болезни. 2. вырастить, воспитать, довести до самостоятельности. 3. заставит активно действовать, принимать деятельное участие в чём–либо. 4. укрепить экономически, материально вроде так
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