Вырази:а) в сантиметрах и миллиметрах :2,4см; 36,2см;б)в килограммах и граммах:5,314кг;1,042кг;3,24кг;8,5кг

Математика

Вырази:а) в сантиметрах и миллиметрах :2,4см; 36,2см;б)в килограммах и граммах:5,314кг;1,042кг;3,24кг;8,5кг

Автор: Гость