Вырази:а) в сантиметрах и миллиметрах :2,4см; 36,2см;б)в килограммах и граммах:5,314кг;1,042кг;3,24кг;8,5кг
Математика
Вырази:а) в сантиметрах и миллиметрах :2,4см; 36,2см;б)в килограммах и граммах:5,314кг;1,042кг;3,24кг;8,5кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2,4см=2см 4мм=24мм 36,2см=36см 2мм=362мм б)5,314кг=5кг 314г=5314г 1,042кг=1кг 42г=1042г 3,24кг=3кг 240г=3240г 8,5кг=8кг 500г=8500г
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