На заседание Академии наук приехало 150 академиков, из них 80 академиков-женщин. Сре??и академиков-мужчин 50 имеют бороду, а 35 — усы. У 10 академиков-мужчин нет ни бороды, ни усов. Сколько академиков-мужчин имеют и бороду, и усы?
Математика
На заседание Академии наук приехало 150 академиков, из них 80 академиков-женщин. Сре??и академиков-мужчин 50 имеют бороду, а 35 — усы. У 10 академиков-мужчин нет ни бороды, ни усов. Сколько академиков-мужчин имеют и бороду, и усы?
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85 судя по всему.....
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