Что такое высота треугольника. помогите плиз...
Математика
Что такое высота треугольника. помогите плиз...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота треугольника - перпендикуляр проведённый из любой вершины к противоположному основанию называется высотой. Надеюсь помог :)
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