Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Решите пример: 3х + 4х - 2 - 5х = 0
Математика
Решите пример: 3х + 4х - 2 - 5х = 0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+4=7 7-2=5 5-5=0 зачем сразу ответ написал(а)
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
История
Что это и где находится?
Ответить
Геометрия
Найти углы параллелограмма если один угол больше другого в 4 раза
Ответить
Русский язык
Помогите написать текст из 3-5 предложений,на тему "спор овощей" 3 класс
Ответить
Математика
Эти тоже помогите пожайлуста 3m+35n+8(3m-n) при m+n=4 17(3c+5d)+6c-28d приc+d=2
Ответить
Геометрия
Вычеслите периметр треугольника ABC, если; AB=AC=BC=9,7 см
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск