Помогите написать текст из 3-5 предложений,на тему "спор овощей" 3 класс
Русский язык
Помогите написать текст из 3-5 предложений,на тему "спор овощей" 3 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спорили овощи, кто лучше. Помидор говорил, что он самый круглый и красный. Морковь говорила, что она полезна для зрения и поэтому лучше... Так долго продолжался бы этот спор, да только пришёл человек и сказал: -Вы все очень полезные и аппетитные, а вместе вас ни кто не победит! Согласились с этим овощи и больше никогда не ссорились.
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