Помогите написать текст из 3-5 предложений,на тему "спор овощей" 3 класс

Гость: Гость:

Спорили овощи, кто лучше. Помидор говорил, что он самый круглый и красный. Морковь говорила, что она полезна для зрения и поэтому лучше... Так долго продолжался бы этот спор, да только пришёл человек и сказал: -Вы все очень полезные и аппетитные, а вместе вас ни кто не победит! Согласились с этим овощи и больше никогда не ссорились.