Напишите вывод о значении слоя клеток стебля в жизни растения

Биология
Напишите вывод о значении слоя клеток стебля в жизни растения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клетки помогают растению дышать ест без них растениепогибло
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