Эти тоже помогите пожайлуста 3m+35n+8(3m-n) при m+n=4 17(3c+5d)+6c-28d приc+d=2

Математика

Эти тоже помогите пожайлуста 3m+35n+8(3m-n) при m+n=4 17(3c+5d)+6c-28d приc+d=2

Автор: Гость