Эти тоже помогите пожайлуста 3m+35n+8(3m-n) при m+n=4 17(3c+5d)+6c-28d приc+d=2

Математика
Эти тоже помогите пожайлуста 3m+35n+8(3m-n) при m+n=4 17(3c+5d)+6c-28d приc+d=2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто замени буквы на данные цифры ПРИМЕР: 3m+35n+8(3m-n) при m+n=4     34+354+8(34-4) = 11880
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