Вычеслите периметр треугольника ABC, если; AB=AC=BC=9,7 см
Геометрия
Вычеслите периметр треугольника ABC, если; AB=AC=BC=9,7 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр треугольника - это сумма всех трёх сторон. Так как все стороны одинаковы (т.е. дан равносторонний треугольник), достаточно будет просто перемножить значение длины сторон на три. 9,7*33=29,1
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