Что такое зейкутх помогите

Окружающий мир
Что такое зейкутх помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Зейкутх божество наездничества  Воображение черкесов создало это божество, которое должно было покровительствовать знаменитое ремесло их  наезды  но предания не осущесвляющие его в формах!
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