Что такое зейкутх помогите
Окружающий мир
Что такое зейкутх помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зейкутх божество наездничества Воображение черкесов создало это божество, которое должно было покровительствовать знаменитое ремесло их наезды но предания не осущесвляющие его в формах!
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