Что тебе известно о движении небесных тел?

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Движение небесных телВсе небесные тела, звезды, планеты и луны которые мы видим никогда не остаются неподвижными на небе. Каждый день все небесные тела перемещаются по небосводу, довольно часто описывая очень сложные движения. Такие движения являются только видимым отражением настоящих движений небесных светил и планет посреди безразмерных просторов Вселенной. Как движутся небесные тела? И как связаны планеты относительно друг друга? На данный момент наши астрономы могут ответить на эти вопросы достаточно уверенно. Известно, что планеты и Земля движется в пространстве вокруг звезды Солнце, образуя Солнечную систему. Само Солнце входит в состав большой системы звезд – Галактики, и вместе с другими звездами движется в пространстве вокруг центра этой Галактики. Теперь нам известно, что движение планет и звезд подчиняется силами взаимного притяжения между ними. Этот закон называется законом всемирного тяготения, и был открыт Исааком Ньютоном в XVII в.