Что тебе известно об обычаях и традициях Поморов?

Обществознание
Что тебе известно об обычаях и традициях Поморов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посещая кладбище, родственники приносили к окошку в гробнице еду, окуривали могилы дымом (грели покойников), били глиняную посуду, оборачивали столбы голбцов полотенцами — все это отголоски дохристианских жертвоприношений у поморов.  В отличие от великорусской традиции поморы не ставили на могилы крестов. Большой резной крест «всех усопших» с религиозными надписями ставили посреди кладбища или у его входа  (напоминает традицию в Бретани). Одна из таких надписей на несохранившемся до наших дней большом кресте в селе Кулой (Пинежский район) гласила: «Вот дверь, за которой тайное становится явным, войдешь в нее, и откроется, не то что кажется, но то что есть». Кроме того, поморы ставили большие обетные кресты по всему Поморью. Кресты также выполняли у поморов функции навигационных знаков «гуриев». К местам лова поморы также относились особо. На каждой тоне — избушка на море или реке, где летом жила и промышляла семья или несколько семей — стоял крест «на добычу» — чтобы лучше рыба ловилась. Проходящий мимо обязательно молился. Во время летнего промысла, когда на тоне «сидели» семьями, любого прохожего встречали хозяйки и кормили до отвала. Угостить случайного человека — благо, это было не только проявлением гостеприимства, но и заклинанием удачи, достатка.
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