Что то я запуталаль. Помогите пожалуйста. Выписать существительные единственного числа в родительном падеже. Знайте, не бывает лодки без реки, Праздника-без песни, хлеба без муки Дождика без тучки, розы без шипов, Сказок б...
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Что то я запуталаль. Помогите пожалуйста. Выписать существительные единственного числа в родительном падеже. Знайте, не бывает лодки без реки, Праздника-без песни, хлеба без муки Дождика без тучки, розы без шипов, Сказок без начала, леса без грибов. Знайте, не бывает моря без волны, Шутки без улыбки, марта без весны, Лётчиков без неба, армий без полков, Школ без переменок, драк без синяков. знайте, не бывает дружбы без друзей, лестниц без ступенек, дома без дверей, утра без рассвета, дыма без огня... в общем продолжайте дальше без меня.
Ответ(ы):
Гость:
Лодки,реки,праздника,песни,хлеба,муки,дождик,начала, леса,,моря,шутки,улыбки,марта.весны,неба,дружбы,дома,,утра,рассвета,дыма,огня,меня.
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