Угол 1 равен 40 градусов угол 2 равен 40 градусов доказать а паралельна б
Геометрия
Угол 1 равен 40 градусов угол 2 равен 40 градусов доказать а паралельна б
Ответ(ы):
Гость:
Угол 1 и 2 равны как соответственные следуя теореме можно сказать что прямые параллельны так как соответственные углы равны
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