Что токое алфавит? прочитай его. Значение алфавита(Где используют знания алфавита?) какие буквы алфавита не обозначают звуков?

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Алфавит это буквы расположенные в определённом порядке. А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я. Алфавит используют учителя в распределении имён учеников в журнале. В армии, когда идёт пересчёт солдатов и т.к. Не обозначают звуков только буквы Ъ и Ь