Что токое алфавит? прочитай его. Значение алфавита(Где используют знания алфавита?) какие буквы алфавита не обозначают звуков?
Русский язык
Что токое алфавит? прочитай его. Значение алфавита(Где используют знания алфавита?) какие буквы алфавита не обозначают звуков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алфавит это буквы расположенные в определённом порядке. А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я. Алфавит используют учителя в распределении имён учеников в журнале. В армии, когда идёт пересчёт солдатов и т.к. Не обозначают звуков только буквы Ъ и Ь
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