Что толкнуло Карла Моора на то, чтобы стать разбойником? произведение "Разбойники" Ф.Шиллер
Литература
Что толкнуло Карла Моора на то, чтобы стать разбойником? произведение "Разбойники" Ф.Шиллер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
просто он романтический герой, а тапком направлении как романтизм принято чтобы главный герой противопоставлял себя обществу, бросал вызов окружающему миру. ТО же самое и о Дубровском
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