Что толкнуло Карла Моора на то, чтобы стать разбойником? произведение "Разбойники" Ф.Шиллер

Литература
Что толкнуло Карла Моора на то, чтобы стать разбойником? произведение "Разбойники" Ф.Шиллер
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
просто он романтический герой, а тапком направлении как романтизм принято чтобы главный герой противопоставлял себя обществу, бросал вызов окружающему миру. ТО же самое и о Дубровском
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каком словосочетании причастие является зависимым словом ? 1. Собравший урожай. 2. Убежавшее молоко. 3. Заглянувший в окно 4. Читающий ...
Ответить
Физика
С какой скоростью должна лететь хоккейная шайба массой 160г чтобы её импульс был равен импульсу пули массой 0,8 г летящий со скоростью 600 м /с
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста!!! HEIPPPPP нужно составить с этими словами предлжения!
Ответить
Технология
Сколько маленьких чёрточек на линейке закройщика 50 нормальный сантиметров
Ответить
Математика
5-классники кто желает примеры номер146 книга Мерзляк Полонський Якир
Ответить