что входит в меню вегетарианца. и обычное меню

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Для вегетарианцев: Меню на понедельник Завтрак: Овсяная каша Обед: Морковный суп-пюре с хрустящим нутом, Салата с рукколой и редисом, Полдник: Фруктовый коктейль с кефиром и творогом Ужин: Картофель тушеный с оливками и лимоном, Меню на вторник Завтрак: Овсяная каша Обед: Гороховый суп с томатной пастой; Морковно-яблочный салат Полдник: Сырники со сгущенкой Ужин: Картофель тушеный с оливками и лимоном; Салат из капусты с огурцом Меню на среду Завтрак: Ячневая каша с бананом Обед: Гороховый суп с томатной пастой; Салат из свежей капусты с чесночной заправкой Полдник: Сырники со сгущенкой Ужин: Гречневая каша с яйцом; Гратен из кабачков и помидоров Меню на четверг Завтрак: Ячневая каша с бананом Обед: Грибной суп из вешенок, Салат из огурцов и мяты. Полдник: Запеканка из брокколи и цветной капусты Ужин: Гречневая каша с яйцом, Гратен из кабачков и помидоров Меню на пятницу Завтрак: Каша из овсяных хлопьев с карамельными яблоками Обед: Грибной суп из вешенок, Салат из салата Полдник: Запеканка из брокколи и цветной капусты Ужин: Плов из перловой крупы с грибами, Салат из свежей свеклы с грецкими орехами Меню на субботу Завтрак: Каша из овсяных хлопьев с карамельными яблоками Обед: Мексиканский салат с овощами и авокадо. Темный борщ с грибами и черносливом Полдник: Шарлотка с яблоками Ужин: Плов из перловой крупы с грибами, Салат из свежей свеклы с грецкими орехами Меню на воскресенье Завтрак: Пшенная каша с тыквой Обед: Рецепт салата из моркови с чесноком Темный борщ с грибами и черносливом Полдник: Шарлотка с яблоками Ужин: Запеканка с фасолью и картофельным пюре Салат из свежей капусты с яблоком