447.Язык и литература. 1.прочитайте выразительно и правильно. Найдите деепричастия, которые в настоящее время в данной форме не употребляются. Выпишите их и укажите однокоренные деепричастия, которые используют в современном р...

Русский язык

447.Язык и литература. 1.прочитайте выразительно и правильно. Найдите деепричастия, которые в настоящее время в данной форме не употребляются. Выпишите их и укажите однокоренные деепричастия, которые используют в современном русском языке. Объясните постановку знаков препинания в данных примерах. 1)Услыша пастуха, ручей журчит сердито. 2)Итак, смиря свой дух,исповедует здесь всякий вслух.3)Вот,на горе других оставя дожидаться, хозяин стал сводить легонько первый воз. 4)Змея, на Мальчика спокойно посмотря:«Послушай»,говорит... 5)Но Волк, сидевши рядом с ней ворчал ей на ухо... 6)Итак, охотник мой,измокши весь, припел домой. 7)Крестьяне, вышед из терпенья от разоренья,... пошли просить себе управы у Реки. (И.Крылов) ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!

Автор: Гость