Какие цепи загрязнения могут возникнуть в этих случаях? Продолжите схемы и объясните их.

География
Какие цепи загрязнения могут возникнуть в этих случаях? Продолжите схемы и объясните их.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Во-первых,загрязнение вохдуха;во-вторых,загрязнение водоемов;в-третьих гибель природы и т.д.
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