Сколько мне лет , а то я не знаю ?
Математика
Сколько мне лет , а то я не знаю ?
Ответ(ы):
Гость:
Тебе 11 лет (так написано в твоём профиле). Вспоминай давай))
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