Написать письмо от своего имени Хлестакову
Литература
Написать письмо от своего имени Хлестакову
Ответ(ы):
Гость:
Привет мой дорогой друг Хлестаков как продвигаются твои дела, как служба, как деньги. Не зашёл ли к тебе какой - нибуть городничий. А если зашёл то гони его ко всем чертям. И запроси у него денег, ты понял? Желаю успеха
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