Написать письмо от своего имени Хлестакову

Гость: Гость:

Привет мой дорогой друг Хлестаков как продвигаются твои дела, как служба, как деньги. Не зашёл ли к тебе какой - нибуть городничий. А если зашёл то гони его ко всем чертям. И запроси у него денег, ты понял? Желаю успеха