На Южном полюсе все направление на_________
География
На Южном полюсе все направление на_________
Ответ(ы):
Гость:
На южном полюсе все направление на запад
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