Каково показание вольтметра, присоединенного к клеммам электричкой лампы, обладающей сопротивлением 440 Ом?
Физика
Каково показание вольтметра, присоединенного к клеммам электричкой лампы, обладающей сопротивлением 440 Ом?
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