Помогите пожалуйста, совсем запуталась! расположите числа в порядке убывания 1.8 .-3.6 2.4 -1.7 -0.3

Математика

Помогите пожалуйста, совсем запуталась! расположите числа в порядке убывания 1.8 .-3.6 2.4 -1.7 -0.3

Автор: Гость