Помогите пожалуйста, совсем запуталась! расположите числа в порядке убывания 1.8 .-3.6 2.4 -1.7 -0.3
Математика
Помогите пожалуйста, совсем запуталась! расположите числа в порядке убывания 1.8 .-3.6 2.4 -1.7 -0.3
Ответ(ы):
Гость:
2,4 1,8 -0,3 -1,7 -3,6
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