Помогите пожалуйста, совсем запуталась! расположите числа в порядке убывания 1.8 .-3.6 2.4 -1.7 -0.3

Математика
Помогите пожалуйста, совсем запуталась! расположите числа в порядке убывания 1.8 .-3.6 2.4 -1.7 -0.3
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Ответ(ы):
Гость:
2,4     1,8    -0,3   -1,7   -3,6
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