2 задание. С пояснением и по порядку
Математика
2 задание. С пояснением и по порядку
Ответ(ы):
Гость:
Угол 4=180-120=160.Т.к,угол 4 и угол 3 соответственные
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