Растояние между городо и зимовкой 150 км.из города кзимовке выехали аэросани и двигались со скоростью60 км/ч
Математика
Растояние между городо и зимовкой 150 км.из города кзимовке выехали аэросани и двигались со скоростью60 км/ч
Ответ(ы):
Гость:
1)60+15=75(км в час)-общая скорость. 2)150:75=2(час.)-до встречи. 3)12*2=30(км)-от зимовки. ответ:30км.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Каково показание вольтметра, присоединенного к клеммам электричкой лампы, обладающей сопротивлением 440 Ом?
Математика
Помогите пожалуйста, совсем запуталась! расположите числа в порядке убывания 1.8 .-3.6 2.4 -1.7 -0.3