Растояние между городо и зимовкой 150 км.из города кзимовке выехали аэросани и двигались со скоростью60 км/ч

Математика

Растояние между городо и зимовкой 150 км.из города кзимовке выехали аэросани и двигались со скоростью60 км/ч

Автор: Гость