Идет в зоопарке с экскурсией он смотрите ему говорят это слон. и снова не верит Фома это ложь совсем этот слон на слона не похож Найди в тексте выделенные формы одного местоимения. Подумай, какое существительное они зам...

Русский язык
Идет в зоопарке с экскурсией он смотрите ему говорят это слон. и снова не верит Фома это ложь совсем этот слон на слона не похож Найди в тексте выделенные формы одного местоимения. Подумай, какое существительное они заменяют. Рядом в скобках запиши нужные формы этого существительного. Над местоимениями укажи число, лицо и падеж.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Он  фома (фома)-ед ч 3 лицо И п ему фоме (фоме) ед ч 3 лицо Д п
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