Идет в зоопарке с экскурсией он смотрите ему говорят это слон. и снова не верит Фома это ложь совсем этот слон на слона не похож Найди в тексте выделенные формы одного местоимения. Подумай, какое существительное они зам...
Русский язык
Идет в зоопарке с экскурсией он смотрите ему говорят это слон. и снова не верит Фома это ложь совсем этот слон на слона не похож Найди в тексте выделенные формы одного местоимения. Подумай, какое существительное они заменяют. Рядом в скобках запиши нужные формы этого существительного. Над местоимениями укажи число, лицо и падеж.
Ответ(ы):
Гость:
Он фома (фома)-ед ч 3 лицо И п ему фоме (фоме) ед ч 3 лицо Д п
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Математика
Математика
Математика
Растояние между городо и зимовкой 150 км.из города кзимовке выехали аэросани и двигались со скоростью60 км/ч