Что вы знаете о няне Пушкина?

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Няню Пушкина звали Арина Родионовна Яковлева (по мужу - Матвеева). Она жила с 1758 по 1828 гг. Когда Александр Сергеевич был маленьким, то Арина Родионовна рассказывала ему сказки и пела русские народные песни. Арина Родионовна была с А.С. Пушкиным не только в детстве, но и в трудное для поэта время.