Помогите разобрать слово по составу: Крохотную, смелую.
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Помогите разобрать слово по составу: Крохотную, смелую.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крохотную крохотн-- основа слова ую-- окончание крох-- корень от и н-- суффиксы( но посмотри на всякий случай в словаре) смелую смел-- основа слова ую-- окончание смел-- корень
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