Помогите разобрать слово по составу: Крохотную, смелую.

Русский язык
Помогите разобрать слово по составу: Крохотную, смелую.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крохотную крохотн-- основа слова ую-- окончание крох-- корень от и н-- суффиксы( но посмотри на всякий случай в словаре) смелую смел-- основа слова ую-- окончание смел-- корень
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько будет 234567891233467788990543112457×234555666÷34566788-13567899
Ответить
Русский язык
Сочинение про кенгуру и кенгуренка
Ответить
Английский язык
Переведите сами(иначе удалю, переводчик заметен!!!) Mincemeat- A screwdriver- A pair of stilettos- Get a haircut- Old silver candlestick-...
Ответить
Алгебра
Алгебра 8 класс Пожалуйста помогите №1,2(а),3
Ответить
Русский язык
В предложении - Великан превратится в корабль и поплывет дальше. ( слово дальше- ну??но разобрать фонетически т.е. н.ф. падеж. склонение...) Спасибо.
Ответить