Что вы знаете об эпохе в которой жил и творил А.С. Пушкин ?
Литература
Что вы знаете об эпохе в которой жил и творил А.С. Пушкин ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 век эпоха правления Династии Романовых. Эпоха Пушкина вошла в мировую историю бурным событиями : Наполеоновскими кампаниями, сражения отечественной войны 1812 года европейскими революциями восстание декабристов это было время романтизма золотой век русской литературы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста Замените звёздочки цифрами так, что бы получилось верное рав??нство: ****+****=*9997
Обществознание
Верны ли суждения о признаках группы: а) у членов группы могут быть условные знак?? принадлежности к группе; б) каждая группа имеет свои правил...