Что вы знаете об эпохе в которой жил и творил А.С. Пушкин ?

Литература
Что вы знаете об эпохе в которой жил и творил А.С. Пушкин ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 век эпоха правления Династии Романовых. Эпоха Пушкина вошла в мировую историю бурным событиями : Наполеоновскими кампаниями, сражения отечественной войны 1812 года европейскими революциями восстание декабристов это было время романтизма золотой век русской литературы.
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