Что вы знаете об уравнении?
Математика
Что вы знаете об уравнении?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Уравнение - это математическое равенство с одной или несколькими неизвестными величинами. 2. В уравнении нужно айти неизвестную величину. 3. Корень уравнения - это з начение переменной, при котором уравнение превращается в верное равенство.
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