Лиза увлекается вышивкой. Часто она вышивает крестиком по канве. На это раз она вы??ивает пальмы. Хватит ли ей куска канвы прямоугольной формы длиной 50 см и шириной 30 см, если клетка на канве в 4 раза больше, чем клеточка на ...

Математика
Лиза увлекается вышивкой. Часто она вышивает крестиком по канве. На это раз она вы??ивает пальмы. Хватит ли ей куска канвы прямоугольной формы длиной 50 см и шириной 30 см, если клетка на канве в 4 раза больше, чем клеточка на рисунке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хватит 50+30=80 см периметр ответ:80с ясосу
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