Что высмеивает Чехов в произведении Толстый и Тонкий????

Гость: Гость:

В рассказе высмеиваюся характеры людей. Узнав, что толстый такого высокого чина, он начал перед ним любезничать и преклоняться, кланяться и неестественно себя вести. Для таких людей не важны душевные качества или старая дружба, их только волнуют деньги, чины и положение в обществе.