Что высмеивает Чехов в произведении Толстый и Тонкий????

Литература
Что высмеивает Чехов в произведении Толстый и Тонкий????
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В рассказе высмеиваюся характеры людей. Узнав, что толстый такого высокого чина, он начал перед ним любезничать и преклоняться, кланяться и неестественно себя вести. Для таких людей не важны душевные качества или старая дружба, их только волнуют деньги, чины и положение в обществе.
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