Что-ж 34 бала. Немогли бы Вы мне объяснить номера 143-146. Не обязательно делать, просто объяснить.

Геометрия

Что-ж 34 бала. Немогли бы Вы мне объяснить номера 143-146. Не обязательно делать, просто объяснить.

Автор: Гость