Что-ж 34 бала. Немогли бы Вы мне объяснить номера 143-146. Не обязательно делать, просто объяснить.

Геометрия
Что-ж 34 бала. Немогли бы Вы мне объяснить номера 143-146. Не обязательно делать, просто объяснить.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
143 А) хорды : MN; CD; AB Б) диаметр : AB В) радиусы: OP; OA; BO
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