Помогите пожалуйста. дробь сорок одна сорок вторая от 14

Математика
Помогите пожалуйста. дробь сорок одна сорок вторая от 14
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14/42=1/3*41=41/3=13  2/3
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