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Помогите пожалуйста. дробь сорок одна сорок вторая от 14
Математика
Помогите пожалуйста. дробь сорок одна сорок вторая от 14
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Гость:
14/42=1/3*41=41/3=13 2/3
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