Какой информацию сегодня получают ученые с помощью искусственных спутников Земл??
География
Какой информацию сегодня получают ученые с помощью искусственных спутников Земл??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для научных исследований и прикладных задач. Для исследования космических тел, для дистанционного зондирования земли, для передачи данных в целях предсказания погоды и в общем наблюдения климата земли. Телекоммуникационные спутники.
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