Характеристика князя Олега и волхва из произведения Пушкина песнь о вашем олеге

Гость: Гость:

Образ князя Олега. Олег — разумный и справедливый владыка, «могущий воитель», славной победой прославивший своё имя. По преданию, князь Олег мужественно сражался с хазарами, овладел столицей Византийской империи — Константинополем (русские называли его Царьград). Уходя оттуда, в знак победы он прибил на воротах города свой щит. «Вдохновенный кудесник» предсказывает князю Олегу будущее. Из его речи мы узнаём, что князя ждёт «дивная судьба», которой «завидует недруг». Олегу помогает «незримый хранитель», поэтому «под грозной бронёй» он не ведает ран. Ни «синего моря обманчивый вал», ни праща, ни стрела, ни «лукавый кинжал» не страшны князю. Но смерть примет он от коня своего.