Пожалуйста помогите решить)))функция задана формулой у=0,2х-4.найдите значение функ??ии,соответствующее значению аргумента,равному -25;-12;45;60.при каком значении аргумента значение функции равно 0;равно 1?Существует ли такое ...
Алгебра
Пожалуйста помогите решить)))функция задана формулой у=0,2х-4.найдите значение функ??ии,соответствующее значению аргумента,равному -25;-12;45;60.при каком значении аргумента значение функции равно 0;равно 1?Существует ли такое значение х,при котором а)значение функции равно значению аргумента;б)значение функции противоположно значению аргумента?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=0,2*(-25)-4 y=-9 y=0,2*(-12)-4 y=-6,4 y=0,2*45-4 y=5 y=0,2*60-4 y=8 0=0,2x-4 -0,2x=-4-0 -0,2x=-4:(-0,2) x=20 1=0,2x-4 -0,2x=-4-1 -0,2x=-5:(-0,2) x=25
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