Пожалуйста помогите решить)))функция задана формулой у=0,2х-4.найдите значение функ??ии,соответствующее значению аргумента,равному -25;-12;45;60.при каком значении аргумента значение функции равно 0;равно 1?Существует ли такое ...

Алгебра

Пожалуйста помогите решить)))функция задана формулой у=0,2х-4.найдите значение функ??ии,соответствующее значению аргумента,равному -25;-12;45;60.при каком значении аргумента значение функции равно 0;равно 1?Существует ли такое значение х,при котором а)значение функции равно значению аргумента;б)значение функции противоположно значению аргумента?

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