Мой любимый герой дубровский сочинение)100 баллов даюю

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Владимир Дубровский главный герой одноименной повести А. С. Пушкина. Вначале произведения Дубровский проходит службу в кадетском корпусе в чине гвардейского корнета. Это молодой человек приятной внешности, который ведет достаточно беспутную жизнь, играет в карты, делает долги. « Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти;». Однако узнав о болезни отца Владимир кардинально меняется. Он немедленно едет в родное поместье, чтобы повидать родителя. Его душу терзает раскаяние за то, что не писал отцу и был к нему не внимателен. «Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце, а положение бедного больного, которое угадывал он из письма своей няни, ужасало его». Мы видим совсем другого Дубровского - любящего сына, честного и порядочного человека. Вернувшись домой Дубровский узнает о страшной несправедливости, случившейся с его отцом. Он решает отомстить Троекурову. Однако месть его не слепа и беспощадна. Он нападает только на продажных и беспринципных; тех, кто ради денег и наживы потерял человеческие качества. Дубровский не раз проявляет силу и смелость, ему чужд страх. Он благороден и честен. «Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием. Рассказывали о нем чудеса; имя Дубровского было во всех устах, все были уверены, что он, а не кто другой, предводительствовал отважными злодеям». Крепостные его отца во всем поддержали молодого барина и готовы пойти на смерть ради его дела, но Владимир просит их разойтись и скрыться. Однако встретив любовь, Дубровский становиться скромным и нежным. Благодаря своему чувству Владимир смог простить своего врага. « Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства». Он не может скрывать от Маши свою тайну, тем самым обманывая её. Поэтому Владимир открывает ей своё настоящее имя и оставляет окончательный выбор за ней. Мне очень нравится этот персонаж. Он привлекает своим благородством, честностью и отвагой. Он смог с честью пройти через испытания судьбы, не ожесточив при этом сердце и сохранив возможность прощать. Это настоящий рыцарь и защитник.