Рассказ о древнеегипетском храме срочно

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Египетский храм — священное пространство, которое представляет собой идеальную картину мира, где царит строго определенный порядок, космос. Он отделялся от окружающего «несвященного» пространства для защиты и сохранения священного места и проявлялся как в самой структуре храма, так и в этапах его строительства. Строительство храма начинается со святилища, символизирующего первозданный холм, который поднимается из вод праматерии. Эти изначальные воды часто обозначали основание фундамента храма. Потолок святилища и других закрытых частей храма является символом неба, представленного звездами, зодиакальными рельефами и изображениями священных птиц. Колонны храма олицетворяют жизнь, развитие и трансформацию, отраженную в образах цветов с раскрытыми и закрытыми бутонами-капителями. Стены храма, отделяющие внутреннее пространство от внешнего мира, увенчаны карнизом в виде согнутых стеблей тростника и папируса. Это еще один аспект защиты, напоминающий о зарослях, где богиня Исида укрывала от опасностей младенца Хора. Пилоны и врата храма, по мнению исследователя Р. Уилкинсона, изображают две горы горизонта, между которыми поднимается солнце, представленное рельефом с крыльями.