Спа́сская башня— выходящая на Красную площадь одна из 20 башен Московского Кремля. В башне расположены главные ворота Кремля — Спасские, в шатре башни установлены знаменитые часы — куранты. переведите на английский

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Спа́сская башня— выходящая на Красную площадь одна из 20 башен Московского Кремля. В башне расположены главные ворота Кремля — Спасские, в шатре башни установлены знаменитые часы — куранты. переведите на английский

Автор: Гость