Спа́сская башня— выходящая на Красную площадь одна из 20 башен Московского Кремля. В башне расположены главные ворота Кремля — Спасские, в шатре башни установлены знаменитые часы — куранты. переведите на английский
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Спа́сская башня— выходящая на Красную площадь одна из 20 башен Московского Кремля. В башне расположены главные ворота Кремля — Спасские, в шатре башни установлены знаменитые часы — куранты. переведите на английский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Spasskaya tower is one of 20 Kremlin towers facing the Red square. There is the most important gate to the Kremlin in it . And on the top of the tower there is the most famous clock-Kuranti.
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