Что значит герой не моего романа????
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Что значит герой не моего романа????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герой не моего романа обычно означает,чтоэтот человек тебе не подходит,он-не твоя пара,с которым ты будешь идти по жизни.Так говорят при прощании.
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