Что значит неосложненное предложение
Русский язык
Что значит неосложненное предложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть осложненное??? ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ — простое предложение, в котором присутствуют "осложняющие элементы", выражающие добавочное сообщение. Осложняющие элементы подразделяются на два подтипа.
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