Что то кое мембрана и что означает
Биология
Что то кое мембрана и что означает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Мембрана – это либо тончайшая плёнка, которая ламинирована (приварена или приклеена по особой технологии) к верхней ткани, либо специальная пропитка, жёстко нанесённая на ткань горячим способом при производстве. С внутренней стороны плёнка или пропитка может быть защищена ещё одним слоем ткани».
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