Выпиши из предложений грамматические основы, словосочетания. Не меняй порядок сл??в! Пример: Роща спит над отуманенной рекою. Грамматическая основа: роща спит. Словосочетания: спит над рекою, над отуманенной рекою. 1. Дагн...

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Выпиши из предложений грамматические основы, словосочетания. Не меняй порядок сл??в! Пример: Роща спит над отуманенной рекою. Грамматическая основа: роща спит. Словосочетания: спит над рекою, над отуманенной рекою. 1. Дагни шла по пустынным улицам. Грамматическая основа: Словосочетания: 2. Девочка собирала в корзину шишки. Грамматическая основа: Словосочетания:

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