Кто создал телевизор плиз

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Телевизор был изобретён в XX веке. Изобретатель телевизора — профессор Петербургского технологического института Борис Розинг. 9 мая 1911 года он получил первое телевизионное изображение. Его ученик, русский эмигрант, Владимир Козьмич Зворыкин в 1928 году получил первый патент на телевизор в США. Первые телевизоры имели механическую развёртку. Затем появились чёрно-белые телевизоры с электронной развёрткой и электронно-лучевой трубкой в качестве источника изображения.