Что значит первый закон о власти?
История
Что значит первый закон о власти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос о собственности есть коренной вопрос власти. Только установив, в чьих руках оказалась собственность, мы выясняем, в чьих руках находится власть. Это -- азбучная истина любой революции. Она же -- аксиома любой здравой экономической теории. Обучая свою команду азам науки управления, В.И. Ленин часто пользовался ею и как кнутом, и как пряником одновременно.
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